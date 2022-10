Junior Bowling: Bauer fires 275-702, Chrzanowski hammers 228-610

Jonathan Bauer tossed a 275 game during a 702 triple to pace the boys at Sportsman’s Bowl, and Amy Chrzanowski found the line for a 228-610 at Towne Bowling Academy for the girls’ top effort in this week’s junior bowling roundup.

Also at Sportsman’s Bowl, Ryan Monty hammered a 247-666, Angelo Galofaro ripped a 265-665, Patrick Hyam Jr. delivered a 245-624, Tyler Drexel fired a 258-616 and Christian Gaige put together a 616.

Anthony Paradiso shot a 268-686, Kyle Smith slammed a 290-662, Galofaro tossed a 237-639, Joshua Allen ripped a 228-604 and Julian Hansen delivered a 247-601 at Boulevard Bowl, where Sophia Scaccia fired a 201-540 for the girls.

At Towne Bowling Academy Jayson Capullo put together a 244-643 for the boys.

Elijah Gillick of Cohoes Bowl recorded a 264-767 for the boys, and Gia Fowler of Towne Bowling Academy connected for a 221-610 to tie Selena Wolf, also of Towne Bowling Academy (232-610), for the girls to pace the Joey Schmidt Capital District Junior Pro Scoring league Sunday at Sportsman’s Bowl.

BOULEVARD BOWL

Saturday morning program

Majors – Anthony Paradiso 268-686, Julian Hansen 247-601, Thomas Quinn 206-554, Sophia Scaccia 167-479. Juniors – Nico Meservey 186-508, Joshua Tibbitts 136-323, Antoinette Cook 108-302, Alexis Meservey 91-259. Preps – John Cook III 178-509, Mike Scaccia Jr. 179-479, Braedon Cook 140-361, Tessa Jeror 91-225. Bantams – Vivian Jeror 111-288, Hunter Auspelmyer 90-247, Logan Smith 102-245, Maggie Westbrook 69-190.

Saturday afternoon program

Majors – Kyle Smith 290-662, Joshua Allen 228-604, Anthony Peabody 253-581, Ajiana Martinez 175-474, Samantha Lorenc 157-444, Margaret Peterson 157-431. Juniors – Angelo Galofaro 237-639, Mike Scaccia Jr. 222-550, Daniel Girard 199-533, Sophia Scaccia 201-540, Teagan Reckner 165-445. Preps – Nick Garland 133-326, Bennett Erickson 109-313, Brandon Bergeron 102-267, Amelia Monforte 92-240. Bantams – Devon Inboldsby 99-247, Kai Gwinn 88-238, Melanie Boisclair 133-326, Bennett Erickson 109-313.

SPORTSMAN’S BOWL

Friday afternoon program

Majors – Anthony Giso 242-576, Travis Masick 172-472, Paul Swint IV 173-472, Anthony DeMassio 161-438, Isaiah Delman 164-417. Juniors – Angelo Galofaro 265-665, Brody Adair 167-454, Bailey Britten 109-313, Joscelyn Hoctor-Smith 101-273, Hannah Delman 87-245. Preps – Kayden Propper 146-420, Masan Propper 118-320, Robert Swint 123-230, Robyn Tyrell 108-277, Imani Pierce 103-263, Jaelena Swint 93-260. Bantams – Lino DelZotto 100-273, Ethan Brayman 107-248, Vincent Bottone 230, Gracie Handy 65-131, Lily Balko 39-87.

Bruce Furbeck Memorial

Saturday morning program

Majors – Jonathan Bauer 275-702, Ryan Monty 267-666, Patrick Hyam Jr. 245-624, Tyler Drexel 258-616, Christian Gaige 616, Marissa Bogholtz 189-453, Madison Naftalis 126-363. Juniors – John Lynch 224-641, Angelo Galofaro 217-583, Kianna Macapinlac 185-550, Kaylee Beehm 194-496. Preps – Logan Lavalley 122-291, Easton Collins 98-273, Sereniety Jones 146-381, Zoey Myers 121-246. Bantams – Grayson Pulenskey 149-373, Michael Jones 91-255, Savannah Mulyca 136-382, Amalya McDonald 92-267.

Saturday afternoon program

Boys – Logan Bouck 170-469, Ricky Hyjek 168-452, Ethaniel Jones 141-385, Manny Miranda 262. Girls – Audrina King 159-358, D’ynesey Jones 148-339, Bianca Tapia 117-329, Madierose Miranda 119-318.

TOWNE BOWLING ACADEMY

Friday Junior Scholarship program

Boys – Matt Rogers 205-590, Jayson Capullo 206-526, Jack Moyer 198-435, Jacob Gromell 166-424. Girls – Madyson Jones 223-552, Gia Fowler 202-518, Selena Wolf 211-506, Amy Chrzanowski 178-506.

Friday Duanesburg Youth program

Boys – Evan Merrill 136-305, Ryan Provost 125-298, Chase Askew 100-197, Brayden Askew 105-251. Girls – Morgan Haas 95-256, Julie Homyak 94-228, Sophia Paul 72-196, Eva Bossard 71-174.

Saturday morning program

Juniors/Majors – Jack Moyer 208-550, Maddox Aiezza 247-528, Zachary Gilbert 180-521, Arianna Quinlivan 243-589, Lizzie Wolf 190-501. Preps – Sam Largeteau 98-250, Max Largeteau 73-206, Lila Aiezza 116-294, Kenzie Rose 54-112.

Saturday afternoon program

Juniors/Majors – Jayson Capullo 244-643, EJ Propper 156-439, Amy Chrzanowski 228-610, Lizzie Wolf 234-552, Selena Wolf 188-538. Preps – Cole Hammond 127-342, Jacob Kilmer 136-332 Evan Hammond 73-212.

JOEY SCHMIDT CAPITAL DISTRICT

JUNIOR PRO SCORING LEAGUE

(At Sportsman’s Bowl)

Scratch Division

Boys – Elijah Gillick (Cohoes Bowl) 264-767, Aidan Goodwin (East Greenbush Bowling Center) 256-664, Lucas Foster (Hilltop Bowl) 243-682, Daniel Goldston (Hilltop Bowl) 227-647. Girls – Giovanna Fowler (Towne Bowling Academy) 221-610, Madyson Jones (Towne Bowling Academy) 204-536, Amy Chrzanowski (Towne Bowling Academy) 201-520, Savannah Swiatocha (Towne Bowling Academy) 216-516.

Handicap Division

Boys – Aaron Mantello (Hilltop Bowl) 267-655, Mike Scaccia Jr. (Boulevard Bowl) 267-624, Raffie Lombardi (East Greenbush Bowling Center) 215-592, John Cook III (Boulevard Bowl) 245-592. Girls – Selena Wolf (Towne Bowling Academy) 232-610, Sophia Vasil (Hilltop Bowl) 211-570, Kaylee Beehm (Sportsman’s Bowl) 204-568, Kianna Macapinlac (Sportsman’s Bowl) 194-565.

