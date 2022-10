Major Bowling: Marotta finds line for 280-816 triple; Fawcett (748), Palmer (747) follow

Andrew Marotta produced a 280 game during an 816 triple, Chris Fawcett fired a 268-748 and Jason Palmer ripped a 269-747 in the Capital District All Star league Thursday night at Sportsman’s Bowl.

Other top shooters included Bill Carl (256-733), Mike Voss (254-722), Pete Benedetto (280-719), Kenny Livengood (245-711), Christian Caputo (266-709) and Kim Swiatocha (258-704).

CAPITAL DISTRICT ALL STAR LEAGUE

Standings

(Wins-Losses-Points)

Camelot Print & Copy 16-5-126, KKV Recovery 14-7-106.5, Precision Floors 13-8-102, Team 1 13-8-98, Team 10 10-11-93.5, 518 Waffles 13-8-91.5, Café One Eleven 12-9-91, Team 16 11-10-89.5, CPS of Albany 11-10-86, Sportsman’s Bowl 11-10-84.5, Team 14 10-11-75.5, R&M Homes 8-13-71.5, Team 11 7-14-60.5, Integrity 1st Realty 6-15-57.5, St. Johns Stone & Masonry 6-15-55.5, Team 15 7-14-55.

Match summaries

518 Waffles (6)

Zach Gravell 194-213-192 – 599, Bob Tedesco Jr. 194-191-200 – 585, Earl Lawrence Jr. 176-290-187 — 653. Totals: 564-694-579 – 1,837.

Precision Floors (18)

Chris Nachtrieb 215-257-170 – 642, Christian Caputo 266-235-208 – 709, Tom Siatkowski 218-185-236 – 639. Totals: 699-677-614 – 1,990.

—

Team 1 (5)

Jodi Musto 213-210-184 – 607, Dan Carson 203-201-182 – 586, Ron Williams 181-207-187 – 575. Totals: 597-618-553 – 1,768.

Team 10 (19)

Jim Bassotti 182-214-216 – 612, Chuck Sheifer 210-194-204 – 608, Jason Impellizzeri 194-216-223 – 633. Totals: 586-624-643 – 1,853.

—

Team 14 (12)

Pete Benedetto 280-244-195 – 719, Andrew Reinitz 191-213-212 – 616, Jesse Knapp 213-245-217 – 675. Totals: 684-702-624 – 2,010.

Team 11 (12)

Robin Fredenburgh 171-204-265 – 640, Amy Smith 277-196-203 – 676, B.J. Smith 256-207-228 – 691. Totals: 704-607-696 – 2,007.

—

Team 15 (10)

Bill Dunn 220-189-217 – 626, Cliff Ruth 242-223-225 – 690, Jason Palmer 211-269-267 – 747. Totals: 673-681-709 – 2,063.

KKV Recovery (14)

Andrew Marotta 279-280-257 – 816, Blind 196-196-196 – 588, Kenny Livengood 223-245-243 – 711. Totals: 698-721-696 – 2,115.

—

Camelot Print & Copy (17)

Aiden Deitz 264-252-155 – 671, Scott Stoliker 204-212-203 – 619, B.J. Rucinski 237-213-230 – 680. Totals: 705-677-588 – 1,970.

CPS of Albany (7)

Pete Konrad 205-231-217 – 653, Mike Liberatore 169-172-169 – 510, Mike Voss 223-254-245 – 722. Totals: 597-657-631 – 1,885.

—

Team 16 (20.5)

Lindsey McPhail 204-234-195 – 633, Ursula Pasquerella 170-181-193 – 544, Chris Fawcett 246-268-234 – 748. Totals: 620-683-622 – 1,925.

St. Johns Stone & Masonry (3.5)

Gino Correra 204-145-210 – 559, John Starr 162-182-209 – 553, Joe Daurizio Sr. 204-207-195 – 606. Totals: 570-534-614 – 1,718.

—

Sportsman’s Bowl (22.5)

Mike Guidarelli 223-189-232 – 644, Bill Carl 231-256-246 – 733, Jason Deitz 256-221-211 – 688. Totals: 710-666-689 – 2,065.

Integrity 1st Realty (2.5)

Matt Roberts 204-186-232 – 622, Connor Stoliker 182-206-181 – 569, Mike O’Toole 277-214-184 – 675. Totals: 663-606-597 – 1,866.

—

R&M Homes (15)

Mike Smith 212-194-204 – 610, Curt Benedetto Sr. 214-256-182 – 652, Kim Swiatocha 232-214-258 – 704. Totals: 658-664-644 – 1,966.

Café One Eleven (9)

Joe DiBiase 227-204-195 – 626, Absent 200-200-200 – 600, Kalynn Carl 257-215-180 – 652. Totals: 684-619-575 – 1,878.

