Junior Bowling: Capullo rolls 653, Wolf posts 609 to top scores

Jayson Capullo rolled a 235-653 at Towne Bowling Academy, where Selena Wolf slammed a 265-609 for the girls, to pace this week’s junior bowling roundup.

Also at Towne Bowling Academy, Gino Palleschi fired a 236-648 and Matt Rogers rifled a 256-617 for the boys.

Angelo Galofaro (235-636), Derek Bellamy (247-634), Kyle Smith (220-634), Gavin Otty (247-633), Michael Scaccia Jr. (258-625) and Zach Horwedel (240-604) each hit the 600 mark at Boulevard Bowl, where Margaret Peterson led the girls with a 188-527.

At Sportsman’s Bowl, Masen Fredenburg delivered a 247-637, Galofaro tossed a 223-619 and Jonathan Bauer pounded a 213-604 for the boys, while Kianna Macapinlac (203-568) and Brooke Howlan (203-568) shared honors in the girls’ division.

In the Joey Schmidt Capital District Junior Pro Scoring League at Hilltop Bowl, Capullo of Towne Bowling Academy unleashed a 258-693 and Dominick Siciliano of East Greenbush Bowling Center ripped a 245-693 to share honors among the boys, while Amy Chrzanowski of Towne Bowling Academy shot a 246-644 to pace the girls.

BOULEVARD BOWL

Saturday morning program

Majors – Anthony Paradiso 224-566, Teyah Mason 209-521, Thomas Quinn 177-517, Sophia Scaccia 173-411. Juniors – Nico Meservey 182-497, Alexis Meservey 128-335, Joshua Tibbitts 119-313, Kadance Cook 115-302. Preps – Michael Scaccia Jr. 199-571, John Cook III 186-469, Braedon Cook 118-350, Avery Mason 105-252, Tessa Jeror 92-239. Bantams – Vivian Jeror 109-290, Logan Smith 103-276, Gabriel Gadoury 97-252, Hunter Auspelmyer 89-224, Maggie Westbrook 67-163.

Saturday afternoon program

Majors – Derek Bellamy 247-634, Kyle Smith 220-634, Gavin Otty 247-633, Zach Horwedel 240-604, Margaret Peterson 188-527, Nicole Wendolski 166-448. Juniors – Angelo Galofaro 235-636, Michael Scaccia Jr. 258-625, Daniel Girard 180-506, Teagan Reckner 161-458, Sophia Scaccia 158-443. Preps – Dominic Mackanesi 165-452, Bennett Erickson 155-386, Isis Ditoro 158-385, Lavender Gwinn 72-178. Bantams – Sebastian Lubrant 126-300, Brandon Bergeron 102-298, Devon Ingoldsby 93-262, Amelia Monforte 96-258, Melanie Boisclair 94-235, Brynn Conrad 79-209. Pee Wees – (2 games) Jackson Maddalone 46-80.

SPORTSMAN’S BOWL

Friday afternoon program

Majors – Anthony Giso 211-560, Isaiah Delman 221-537, Travis Masick 189-515, Paul Swint IV 154-415, Anthony DeMassio 151-415. Juniors – Angelo Galofaro 223-619, Brody Adair 154-414, Bailey Britten 132-378, Joscelyn Hoctor-Smith 148-334. Preps – Kayden Propper 153-407, Braiden Willey 118-286, Bella Turpin 101-259, Imani Pierce 88-248. Bantams – Lino Delzotto 122-293, Dennis Tyrell 106-291, Ethan Brayman 277, Gracie Handy 72-158, Lily Balko 66-157.

Bruce Furbeck Memorial

Saturday morning program

Majors – Mason Fredenburg 247-637, Jonathan Bauer 213-604, Brooke Bivins 147-348, Madison Naftalis 123-332. Juniors – Angelo Galofaro 221-583, Parker Pulenskey 223-569, Kianna Macapinlac 203-568, Brooke Howlan 203-568. Preps – Easton Collins 148-313, Jayce Davis 115-312, Sereniety Jones 137-364, Emma Carpenter 100-251. Bantams – Grayson Pulenskey 130-332, Michael Jones 126-287, Savannah Mulyca 122-340, Amalya McDonald 86-235.

Saturday afternoon program

Boys – Logan Bouck 164-509, Ricky Hyjek 145-377, Lucas Anderson 158-348, Cody Hyjek-Bell 274. Girls – Bianca Tapia 117-311, Audrina King 136-286.

TOWNE BOWLING ACADEMY

Friday Junior Scholarship program

Boys – Jayson Capullo 183-512, Matt Rogers 191-492, Jack Moyer 159-457, CJ Haas 168-437 Girls – Selena Wolf 265-609, Lizzie Wolf 211-485, Samantha Gromell 135-373, Payton Schissler 126-347.

Friday Duanesburg Youth program

Boys – Chase Askew 136-372, Alex Scofield 151-369, Noah Paul 130-320, Jacob Taylor 131-319. Girls – Morgan Haas 102-285, Sophia Paul 85-229, Eva Bossard 81-227, Cora Starks 76-226.

Saturday morning program

Juniors/Majors – Matt Rogers 256-617, Jack Moyer 178-509, Savannah Swiatocha 223-541, Lizzie Wolf 188-521, Olivia Struffolino 171-500. Preps – Sam Largeteau 109-247, Cam Valenzuela 95-230, Connor Young 89-173, Ian Valenzuela 60-156.

Saturday afternoon program

Juniors/Majors – Jayson Capullo 235-653, Gino Palleschi 236-648, Savannah Swiatocha 213-594, Selena Wolf 212-568, Amy Chrzanowski 218-564, Lizzie Wolf 200-541. Preps – Jacob Kilmer 115-331, Cole Hammond 143-326, Evan Hammond 81-226.

JOEY SCHMIDT CAPITAL DISTRICT

JUNIOR PRO SCORING LEAGUE

(At Hilltop Bowl)

Scratch Division

Boys – Jayson Capullo (Towne Bowling Academy) 258-693, Dominick Siciliano (East Greenbush Bowling Center) 245-693, Lucas Foster (Hilltop Bowl) 247-670, Mason McDowell (East Greenbush Bowling Center) 246-660. Girls – Amy Chrzanowski (Towne Bowling Academy) 246-644, Cierra Gabriel (Hometown Lanes) 206-582, Givionna Foster (Towne Bowling Academy) 205-523, Madyson Jones (Towne Bowling Academy) 173-514.

Handicap Division

Boys – Aaron Mantello (Hilltop Bowl) 230-600, Aiden Cardany (Sportsman’s Bowl) 222-600, Raffie Lombardi (East Greenbush Bowling Center) 223-585, Jonathan Mills (Spare Time Clifton Park) 221-585. Girls – Kianna Macapinlac (Sportsman’s Bowl) 204-566, Elizabeth Wolf (Towne Bowling Academy) 210-550, Selena Wolf (Towne Bowling Academy) 201-550, Myah Snay (Spare Time Clifton Park) 189-544.

Categories: Sports, Sports