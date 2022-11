Junior Bowling: Galofaro rolls a 771, Bauer pounds a 708 and Chrzanowski fires a 681 to lead

Angelo Galofaro fired a personal-best 268-771 at Boulevard Bowl, and Jonathan Bauer hammered a 261-708 at Sportsman’s Bowl for the boys, while Amy Chrzanowski slammed a 242-681 at Towne Bowling Academy for the girls’ best effort to pace this week’s junior bowling roundup.

Other standouts at Boulevard Bowl for the boys included Attilio Scaccia (255-684) and Kyle Smith (241-664). Teyah Mason’s 248-588 led the girls.

At Sportsman’s Bowl, Tyler Bogholtz (267-693), Richard Terpening (237-687), Tyler Drexel (255-671), Galofaro (277-663), Ryan Monty (626) and John Lynch (216-606) also hit the 600 mark for the boys. Brooke Howlan led the girls with a 208-573.

At Towne Bowling Academy, Gino Palleschi delivered a 204-570 for the boys, while Madyson Jones was second among the girls with a 208-580.

In the Joey Schmidt Capital District Junior Pro Scoring League at Towne Bowling Academy, Galofaro, bowling for Sportsman’s Bowl, capped off his huge week with a 248-712, while Jones (288-679), Selena Wolf (265-674) and Chrzanowski (279-655), all bowling for Towne, excelled in the girls division.

BOULEVARD BOWL

Saturday morning program

Majors — Teyah Mason 248-588, Thomas Quinn 212-582, Sophia Scaccia 192-512, Attilio Scaccia 168-504. Juniors — Nico Meservey 186-488, Alexis Meservey 130-348, Jaelynn LaPlante 124-337, Joshua Tibbitts 125-322. Preps — John Cook III 191-498, Michael Scaccia Jr. 164-479, Braedon Cook 120-339, Tessa Jeror 102-266. Bantams — Vivian Jeror 98-275, Gabriel Gadoury 111-246, Logan Smith 77-202, Maggie Westbook 76-186.

Saturday afternoon program

Majors — Attilio Scaccia 255-684, Kyle Smith 241-664, Derek Bellamy 209-576, Margaret Peterson 188-488, Ajiana Martinez 148-426, Samantha Lorenc 155-413. Juniors — Angelo Galofaro 268-771, Michael Scaccia Jr. 213-583, Tiernan Seeley 171-486, Teagan Reckner 246-541, Sophia Scaccia 186-531, Cheyanne Luther 154-443. Preps — Nico Garland 151-371, Lucas Pitts 80-235, Isis Ditoro 136-390, Lavender Gwinn 16-244. Bantams — Devon Ingoldsby 91-265, Patrick Horwedel 80-235, Melanie Boisclair 109-275, Jayden Carpenter 72-197. Pee Wees (2 games) Sawyer Maddalone 66-102, Jackson Maddalone 43-69.

SPORTSMAN’S BOWL

Friday afternoon program

Majors — Travis Masick 193-532, Anthony DeMassio 147-409, Isaiah Delman 141-404, Paul Swint IV 142-388. Juniors — Angelo Galofaro 277-662, Brody Adair 150-386, Bailey Britten 161-441, Hannah Delman 117-306. Preps — Kayden Propper 129-367, Paxton Schoonmaker 124-316, Robyn Tyrell 104-292, Imani Pierce 90-261. Bantams — August Delzotto 144-382, Vincent Bottone 122-275, Lily Balko 78-195, Gracie Handy 58-160.

Bruce Furbeck Memorial

Saturday morning program

Majors — Jonathan Bauer 261-708, Tyler Bogholtz 267-693, Richard Terpening 237-687, Tyler Drexel 255-671, Ryan Monty 626, Layla Osborne 136-393, Madison Naftalis 142-389. Juniors —Angelo Galofaro 258-676, John Lynch 216-606, Brooke Howlan 208-573, Kianna Macapinlac 217-544. Preps — Easton Collins 106-304, Logan Lavalley 113-295, Sereniety Jones 142-380, Emma Carpenter 104-266. Bantams — Grayson Pulenskey 121-319, Michael Jones 97-257, Ash Hyam 90-212, Savannah Mulyca 109-315.

TOWNE BOWLING ACADEMY

Friday Junior Scholarship program

Boys — Matt Rogers 224-564, Jayson Capullo 226-556, Anthony Paradiso 200-546, Tyler Denegar 178-464. Girls — Madyson Jones 208-580, Selena Wolf 169-478, Savannah Swiatocha 170-471, Gia Fowler 148-438.

Friday Duanesburg Youth program

Boys — Evan Merrill 139-368, Chase Askew 141-336, Noah Paul 131-321, Brayden Askew 123-304. Girls — Cora Starks 116-303, Morgan Haas 116-286, Julie Homyak 114-267, Eva Bossard 93-231.

Saturday morning program

Juniors/Majors — Matt Rogers 200-537, Zachary Gilbert 189-494, Olivia Struffolino 211-569, Brianna Matteo 189-519. Preps — Cami Valenzuela 110-277, Sam Largeteau 107-256, Max Largeateau 95-235, Ian Valenzuela 80-166.

Saturday afternoon program

Juniors/Majors — Gino Palleschi 204-570, Mikey Parody 186-521, Amy Chrzanowski 236-681, Lizzie Wolf 210-527. Preps — Cole Hammond 108-309, Jacob Kilmer 132-296, Evan Hammond 91-211, Frankie Conte 64-173.

JOEY SCHMIDT CAPITAL DISTRICT

JUNIOR PRO SCORING LEAGUE

(At Towne Bowling Academy)

Scratch Division

Boys — Angelo Galofaro (Sportsman’s Bowl) 248-712, Connor Julian (Hometown Lanes) 253-694, Zachary Bombard (Hometown Lanes) 235-676, Matt Rogers (Towne Bowling Academy) 232-668. Girls — Madyson Jones (Towne Bowling Academy) 288-679, Amy Chrzanowski (Towne Bowling Academy) 279-655, Cierra Gabriel (Hometown Lanes) 225-600, Savannah Swiatocha (Towne Bowling Academy) 201-573.

Handicap Division

Boys — Jonathan Mills (Spare Time Clifton Park) 204-605, Christian Nopper (Spare Time Clifton Park) 243-591, Aiden Cardany (Sportsman’s Bowl) 212-582, Aaron Mantello (Hilltop Bowl) 211-558. Girls — Selena Wolf (Towne Bowling Academy) 265-674, Olivia Struffolino (Towne Bowling Academy) 248-631, Sophia Vasil (Hilltop Bowl) 196-541, Karissa Beehm (Sportsman’s Bowl) 194-535.

