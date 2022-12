Junior bowling: Palleschi, Fowler lead way

Gino Palleschi tossed a 264-759 for the boys’ featured performance at Towne Bowling Academy, where Gia Fowler ripped a 255-628, in this week’s junior bowling roundup.

Also at Towne Bowling Academy, Anthony Paradiso ripped a 280 and a 278 en route to a 699 and Jayson Capullo cranked out a 246-645 as well as a 229-607 for the boys.

At Sportsman’s Bowl, Angelo Galofaro hammered a 260-682, Tyler Bogholtz slammed a 244-672, Ryan Monty delivered a 236-662, Tyler Drexel shot a 227-625 and Travis Masick fired a 220-623 for the boys, while Brooke Howlan belted a 215-593 to lead the girls.

Julian Hansen (244-629), Mike Scaccia Jr. (221-625), Derek Bellamy (247-623), Thomas Quinn (248-618) and William Nelson (225-608) reached the 600 mark for the boys, while Teyah Mason topped the girls with a 218-594 at Boulevard Bowl.

The Joey Schmidt Capital District Junior Pro Scoring League wasn’t reported this week.

BOULEVARD BOWL

Saturday morning program

Majors — Julian Hansen 244-629, Thomas Quinn 248-618, Teyah Mason 218-594, Sophia Scaccia 201-593. Juniors — Nico Meservey 207-550, Alexis Meservey 156-421, Joshua Tibbitts 167-379, Haley Deemer 123-346. Preps — Mike Scaccia Jr. 221-625 John Cook III 183-531, Braedon Cook 145-399, Tess Jeror 101-275. Bantams — Logan Smith 128-344, Gabriel Gadoury 123-302, Vivian Jeror 102-277, Hunter Auspelmyer 85-249, Maggie Westbrook 87-206.

Saturday afternoon program

Majors — Derek Bellamy 247-623, William Nelson 225-608 Anthony Peabody 215-555, Samantha Lorenc 152-447. Juniors — Mike Scaccia Jr. 198-563, Cameron Bergeron 210-544, Teagan Reckner 190-502, Sophia Scaccia 188-467. Preps — Dominic Mackanesi 147-419, Nico Garland 151-396, Isis Ditoro 134-353, Lavender Gwinn 87-231. Bantams — Kai Gwinn 136-352, Devon Igoldsby 111-311, Amelia Monforte 137-328, Melanie Boisclair 111-311.

SPORTSMAN’S BOWL

Friday afternoon program

Majors — Travis Masick 220-623, Anthony Giso 214-592, Paul Swint IV 191-524, Tyler Benintende 172-482. Juniors — Angelo Galofaro 260-682 Calvin Tarasovich 145-382, Bailey Britten 203-438, Amilia King 86-238. Preps — Masen Propper 126-341, Paxton Schoonmaker 119-321, Jaelena Swint 102-265, Robyn Tyrell 96-259. Bantams — Ethan Brayman 108-272, Vincent Bottone 94-235, Dennis Tyrell 94-232, Lily Balko 99-226, Gracie Handy 82-190.

Bruce Furbeck Memorial Saturday morning program

Majors — Tyler Bogholtz 244-672, Ryan Monty 236-662, Tyler Drexel 267-625, Marissa Bogholtz 190-524, Layla Osborne 149-341. Juniors — John Lynch 228-563, Parker Pulenskey 379, Brooke Howlan 215-593, Emma Rucinski 190-521. Preps — Daniel Parent 132-334, Vincenzo Martin 118-296, Serienety Jones 162-365, Zoey Myers 135-263. Bantams — Grayson Pulenskey 161-413, Elijah Columbe 109-281, Michael Jones 230, Savannah Mulyca 90-240.

Saturday afternoon program

Boys — Ricky Hyjek 168-471, Logan Bouck 170-439, Manny Miranda 332, Lucas Anderson 119-332. Girls — Audrina King 137-340, Bianca Tapia 100-278, Madierose Miranda 102-263.

TOWNE BOWLING ACADEMY

Friday Junior Scholarship program

Boys — Anthony Paradiso 280-699, Jayson Capullo 229-607, Anthony Merrell 179-497, CJ Haas 175-460. Girls — Gia Fowler 255-628, Madyson Jones 212-574, Lizzie Wolf 235-560, Selena Wolf 188-489.

Friday Duanesburg Youth program

Boys — Alex Scofield 180-424, Evan Merrill 156-374, Brayden Askew 135-345, Chase Askew 133-329. Girls — Julie Homyak 84-232, Morgan Haas 88-214, Sophia Paul 79-182.

Saturday morning program

Juniors/Majors — Jack Moyer 202-547, Zachary Gilbert 212-522, Savannah Swiatocha 233-598, Lizzie Wolf 207-592. Preps — Declan Case 108-261, Max Largeteau 99-234, Alex Largeteau 74-195, Marissa Lalonde 31-67.

Saturday afternoon program

Juniors/Majors — Gino Palleschi 264-749, Jayson Capullo 246-645, Selena Wolf 195-546, Lizzie Wolf 180-457. Preps — Charlie Hoffman 164-407, Jacob Kilmer 169-357, Gavin Whitehouse 99-2227, Frankie Conte 78-217.

