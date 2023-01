Junior Bowling: Manwaring rolls 289-725, Chrzanowski fires 243-699 to lead

DJ Manwaring slammed a 289-725 and Derek Bellamy ripped a 266-712 at Boulevard Bowl, while Ryan Monty hammered a 245-717 at Sportsman’s Bowl to lead the boys in this week’s junior bowling roundup. Amy Chrzanowski at Towne Bowling Academy topped the girls with a 243-699.

Also at Boulevard Bowl, Daniel Liberatore tossed a 235-605 for the boys, and Margaret Peterson paced the girls with a 198-549.

Also at Sportsman’s Bowl, Patrick Hyam Jr. (267-695), Tyler Bogholtz (250-695), Masen Fredenburg (276-678), Angelo Galofaro (249-661 and 266-629), Aiden Cardany (617) and Jonathan Bauer (615) reached the 600 mark for the boys. Brooke Howlan topped the girls with a 214-586.

Other leaders at Towne Bowling Academy included Zachary Gilbert (226-606) for the boys and Lizzie Wolf (240-602) for the girls.

In the Joey Schmidt Capital District Junior Pro Scoring League at East Greenbush Bowling Center, Attillio Scaccia of Boulevard Bowl connected for a 257-704, and Jonathan Millis of Spare Time Clifton Park produced a 248-701 for the boys, and Chrznowski capped off a big weekend with a 245-700 for Towne Bowling Academy to pace the girls.

BOULEVARD BOWL

Saturday afternoon program

Majors – DJ Manwaring 289-725, Derek Bellamy 266-712, Daniel Liberatore 235-605, Margaret Peterson 198-549, Ajiana Martinez 163-474. Juniors – Angelo Galofaro 225-585, Mike Scaccia Jr. 197-568, Daniel Girard 210-556, Teagan Reckner 168-473, Sophia Scaccia 180-465, Jennifer Czaban 171-449. Preps – Dominic Mackanesi 153-441, Richard Steese IV 123-312, Isis Ditoro 179-403, Lavender Gwinn 114-301. Bantams – Kai Gwinn 125-345, Devin Ingoldsby 105-307, Melanie Boisclair 134-320, Amelia Monforte 74-191. Pee Wees – (2 games) Jacob Poplawski 75-140, Sawyer Maddalone u8-136, Giuliana Lovett 61-116.

SPORTSMAN’S BOWL

Friday afternoon program

Majors – Angelo Galofaro 266-629, Anthony Giso 236-582, Isaiah Delman 215-579, Travis Masick 225-562, Bailey Britten 124-331. Juniors – Brody Adair 167-410, Warren Curtin 153-395, Hannah Delman 122-317, Aime Mayanja 90-247. Preps – Kayden Propper 152-409, Payton Schoonmaker 146-391, Imani Pierce 125-331, Robyn Tyrell 124-270. Bantams – August Delzotto 106-286, Vincent Bottone 110-272 Gracie Handy 80-233, Lily Balko 83-201.

Bruce Furbeck Memorial

Saturday morning program

Majors – Ryan Monty 245-717, Patrick Hyman Jr. 279-695, Tyler Bogholtz 250-695, Masen Fredenburg 276-678, Aiden Cardany 617, Jonathan Bauer 615, Marissa Bogholtz 218-577, Madison Naftalis 165-417. Juniors – Angelo Galofaro 249-661, John Lynch 207-576, Brooke Howlan 214-586, Miley Fredenburg 202-545, Kianna Macapinlac 205-527. Preps – Daniel Parent 173-440, Vicenzo Martin 152-301, Sereniety Jones 135-391, Laiylah Davis 126-286. Bantams – Elijah Columbe 125-278, Grayson Pulenskey 205-276, Michael Jones 94-257, Jonathan Hara 107-253.

Saturday afternoon program

Boys – Ricky Hyjek 167-448, Logan Bouck 146-393, Manny Miranda 144-387, Lucas Anderson 337. Girls – Audrina King 133-338, Madierose Miranda 132-337, Bianca Tapia 146-306, Maxine Dunbar 107-232.

TOWNE BOWLING ACADEMY

Friday Junior Scholarship program

Boys – Anthony Paradiso 179-515, Tyler Denegar 189-510, Jayson Capullo 165-455, Tyrone Tucker 178-433. Girls – Amy Chrzanowski 243-699, Abby Scofield 165-477, Samantha Gromell 147-413, Payton Schissler 120-347.

Friday Duanesburg Youth program

Boys – Noah Paul 135-368, Alex Scofield 134-353, Jacob Taylor 123-348, Chase Askew 131-289. Girls – Julie Homyak 122-330, Morgan Haas 133-323, Cora Starks 106-259 Eva Bossard 86-227.

Saturday morning program

Juniors/Majors – Zachary Gilbert 226-606, EJ Taber 184-525, Olivia Struffolino 216-558, Lizzie Wolf 202-558. Preps – Zackary Largeteau 101-273, Sam Largeteau 92-261, Cami Valenzuela 115-270, Charlotte Morgalis 98-267.

Saturday afternoon program

Juniors/Majors – Gino Palleschi 243-583, Anthony Parker 218-570, Jayson Capullo 225-569, Lizzie Wolf 240-602, Selena Wolf 223-576, Amy Chrzanowski 212-569. Preps – Charlie Hoffman 208-570, Cole Hammond 119-315, Jacob Kilmer 122-300, Crank Conte 96-239.

JOEY SCHMIDT CAPITAL DISTRICT

JUNIOR PRO SCORING LEAGUE

(At East Greenbush Bowling Center)

Scratch Division

Boys – Tyler Bogholtz (Sportsman’s Bowl) 262-697, Lucas Foster (Hilltop Bowl) 255-685, Elijah Gillick (Cohoes Arena) 266-683, Anthony Paradiso (Towne Bowling Academy) 236-655. Girls – Amy Chrzanowski (Towne Bowling Academy) 245-700, Cierra Gabriel (Hometown Lanes) 225-619, Madyson Jones (Towne Bowling Academy) 214-606, Savannah Swiatocha (Towne Bowling Academy) 205-599.

Handicap Division

Boys – Attillio Scaccia (Boulevard Bowl) 257-704, Jonathan Millis (Spare Time Clifton Park)248-701, Tanner Walsh (Green Island Lanes) 237-687, Christian Gaige (Sportsman’s Bowl) 266-647. Girls – Elizabeth Wolf (Towne Bowling Academy) 224-628, Sophia Scaccia (Boulevard Bowl) 225-586, Kaylee Beehm (Sportsman’s Bowl) 211-583, Teagan Reckner (Boulevard Bowl) 205-564.

