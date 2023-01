Readers’ ECAC Hockey Faceoff Selections 2022-23: Week 14

The Daily Gazette readers’ Week 14 ECAC Hockey picks:

GB-BE-ME 111-44-16 238 points

FRIDAY

SLU

Clarkson

Princeton

Quinnipiac

Brown

Harvard

SATURDAY

Clarkson

SLU

Cornell

Quinnipiac

Harvard

Yale

Ryan Fay 108-47-16 232 points

FRIDAY

St. Lawrence at Union — Union

Clarkson at RPI — Clarkson

Princeton at Colgate — Colgate

No. 1 Quinnipiac at No. 16 Cornell — Quinnipiac

Dartmouth at Brown — Brown

No. 9 Harvard at Yale — Harvard

SATURDAY

Clarkson at Union — Clarkson

St. Lawrence at RPI — St. Lawrence

Princeton at Cornell — Cornell

Quinnipiac at Colgate — Quinnipiac

Harvard at Brown — Harvard

Dartmouth at Yale — Yale

Brian Unger 107-48-16 230 points

Friday

Clarkson

Union

Princeton

Q-Pack

Brown

Harvard

Saturday

SLU

Clarkson

Harvard

Q-Pack

Yale

Cornell

Kevin Sokolski 107-48-16 230 points

Friday

SLU

Clarkson

Princeton

QU

Brown

Harvard

Saturday

Clarkson

SLU

Cornell

QU

Harvard

Yale

Andy Weise 105-50-16 226 points

Friday

Union 3, SLU 2

Clarkson 4, RPI 2

Princeton 3, Colgate 1

Cornell 3, Quinnipiac 2

Harvard 5, Yale 2

Dartmouth 4, Brown 1

Saturday

Clarkson 4, Union 2

RPI 3, SLU 1

Cornell 4, Princeton 1

Quinnipiac 5, Colgate 2

Harvard 4, Brown 2

Yale 4, Dartmouth 1

Matthew Ruffini 103-52-16 222 points

Friday

St. Lawrence at Union- Union 3-2

Clarkson at RPI- Clarkson 4-2

Princeton at Colgate- Colgate 3-1

Quinnipiac at Cornell- Quinnipiac 3-2

Dartmouth at Brown- Brown 4-3

Harvard at Yale- Harvard 5-2

Saturday

Clarkson at Union- Clarkson 3-0

St. Lawrence at RPI- RPI 4-3

Princeton at Cornell- Cornell 5-3

Quinnipiac at Colgate- Quinnipiac 3-1

Harvard at Brown- Harvard 3-2

Dartmouth at Yale- Yale 4-2

Rowena Watson 101-54-16 218 points

FRIDAY

St. Lawrence at Union — Union

Clarkson at RPI — Clarkson

Princeton at Colgate — Colgate

No. 1 Quinnipiac at No. 16 Cornell — Quinnipiac

Dartmouth at Brown — Brown

No. 9 Harvard at Yale — Harvard

SATURDAY

Clarkson at Union — Clarkson

St. Lawrence at RPI — St. Lawrence

Princeton at Cornell — Cornell

Quinnipiac at Colgate — Quinnipiac

Harvard at Brown — Harvard

Dartmouth at Yale — Dartmouth

David Trestick 99-56-16 214 points

Friday

Union 3 SLU 2

Clarkson 4, RPI 1

Princeton 4, Colgate 3

Cornell 3, Quinnipiac 2

Brown 4, Dartmouth 2

Harvard 5, Yale 0

Saturday

Clarkson 4, Union 1

SLU4, RPI 2

Cornell 4, Princeton 3

Quinnipiac 5, Colgate 2

Harvard 4, Brown 2

Dartmouth 3, Yale 2

Achilles 3-7-5 97-58-16 210 points

FRIDAY

St. Lawrence at Union — Union 5, St. Lawrence 3

Clarkson at RPI — Clarkson 4, RPI 2

Princeton at Colgate — Princeton 3, Colgate 2

No. 1 Quinnipiac at No. 16 Cornell — Quinnipiac 3, Cornell 2

Dartmouth at Brown — Brown 5, Dartmouth 2

No. 9 Harvard at Yale — Harvard 6, Yale 0

SATURDAY

Clarkson at Union — Clarkson 4, Union 2

St. Lawrence at RPI — RPI 5, SLU 4

Princeton at Cornell — Cornell 4, Princeton 1

Quinnipiac at Colgate — Quinnipiac 6, Colgate 1

Harvard at Brown — Harvard 4, Brown 2

Dartmouth at Yale — Yale 3, Dartmouth 1

Jim Kalohn 97-58-16 210 points

FRIDAY

St. Lawrence at Union — St. Lawrence

Clarkson at RPI — Clarkson

Princeton at Colgate — Princeton

No. 1 Quinnipiac at No. 16 Cornell — Quinnipiac

Dartmouth at Brown — Brown

No. 9 Harvard at Yale — Harvard

SATURDAY

Clarkson at Union — Union

St. Lawrence at RPI — St. Lawrence

Princeton at Cornell — Princeton

Quinnipiac at Colgate — Quinnipiac

Harvard at Brown — Harvard

Dartmouth at Yale — Yale

Michael Hutter 97-55-15 209 points

FRIDAY

St. Lawrence at Union — St. Lawrence 3, Union1

Clarkson at RPI — Clarkson 4, RPI 1

Princeton at Colgate — Princeton 3, Colgate 1

No. 1 Quinnipiac at No. 16 Cornell — Quinnipiac 2, Cornell 1

Dartmouth at Brown — Brown 4, Dartmouth 1

No. 9 Harvard at Yale — Harvard 5, Yale 0

SATURDAY

Clarkson at Union — Clarkson 3, Union 1

St. Lawrence at RPI — St. Lawrence 4, RPI 2

Princeton at Cornell — Cornell 4, Princeton 1

Quinnipiac at Colgate — Quinnipiac 4, Colgate 1

Harvard at Brown — Harvard 3, Brown 2

Dartmouth at Yale — Yale 2, Dartmouth 1

Union Bob 93-59-15 201 points

Friday

Union

Clarkson

Princeton

Quinnipiac

Brown

Harvard

Saturday

Union

RPI

Cornell

Quinnipiac

Harvard

Yale

Towell68 93-63-15 201 points

Friday

Clarkson 3 RPI 2

Union 4 St Lawrence 2

Princeton 3 Colgate 2

Harvard 4 Yale 1

Brown 2 Dartmouth 1

Quinnipiac 4 Cornell 2

Saturday

Union 3 Clarkson 1

Quinnipiac 4 Colgate 1

Cornell 3 Princeton 2

Harvard 3 Brown 1

St Lawrence 3 RPI 1

Yale 2 Dartmouth 1

RedLiner36 91-65-15 197 points

FRIDAY

St. Lawrence at Union — Union 3, St. Lawrence 2

Clarkson at RPI — Clarkson 4, RPI 2

Princeton at Colgate — Colgate 4 Princeton 3

No. 1 Quinnipiac at No. 16 Cornell — Quinnipiac 3, Cornell 1

Dartmouth at Brown — Brown 3, Dartmouth 2

No. 9 Harvard at Yale — Harvard 6, Yale 2

SATURDAY

Clarkson at Union — Clarkson 2, Union 1

St. Lawrence at RPI — St. Lawrence 2, RPI 3

Princeton at Cornell — Cornell 5, Princeton 1

Quinnipiac at Colgate — Quinnipiac 4, Colgate 1

Harvard at Brown — Harvard 4, Brown 3

Dartmouth at Yale — Yale 2, Dartmouth 1

Dutch Crazy 88-67-16 192 points

FRIDAY

St. Lawrence at Union — St. Lawrence 3, Union 2

Clarkson at RPI — RPI 2, Clarkson 1

Princeton at Colgate — Colgate 4, Princeton 2

No. 1 Quinnipiac at No. 16 Cornell -Cornell 3, Quinnipiac 2

Dartmouth at Brown — Brown 4, Dartmouth 2

No. 9 Harvard at Yale — Harvard 6, Yale 1

SATURDAY

Clarkson at Union — Clarkson 2, Union 1

St. Lawrence at RPI — St. Lawrence 3, RPI 2

Princeton at Cornell — Cornell 4, Princeton 1

Quinnipiac at Colgate — Quinnipiac 6, Colgate 1

Harvard at Brown — Harvard 5, Brown 2

Dartmouth at Yale — Dartmouth 2, Yale 1

Christopher Chadwick 87-68-16 190 points

Friday

Colgate over Princeton

Union over St. Lawrence

Clarkson over RPI

Quinn. Over Cornell

Brown over Dartmouth

Harvard over Yale

Saturday

Union over Clarkson

St. Lawrence over RPI

Quinn. over Colgate

Cornell over Princeton

Harvard over Brown

Yale over Dartmouth

Rich Large 85-75-11 181 points

Friday

Clarkson

Princeton

Quinn

Harvard

St Lawrence

Brown

Saturday

RPI

Clarkson

Quinn

Cornell

Harvard

Dartmouth

Richard Derrick 81-74-16 178 points

FRIDAY

St. Lawrence at Union — SLU 3-2

Clarkson at RPI — Clarkson 2-1

Princeton at Colgate — Colgate 5-0

No. 1 Quinnipiac at No. 16 Cornell — Quinnipiac 4-3

Dartmouth at Brown — Dartmouth 4-2

No. 9 Harvard at Yale — Harvard 7-3

SATURDAY

Clarkson at Union — Union 5-4

St. Lawrence at RPI — RPI 3-1

Princeton at Cornell — Princeton 4-3

Quinnipiac at Colgate — Colgate 4-2

Harvard at Brown — Harvard 4-1

Dartmouth at Yale — Dartmouth 5-2

Harvey Kagan 82-78-11 175 points (0-12-0)

