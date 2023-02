Junior Bowling: Bellamy, Galofaro toss 709 triples, Wolf fires 289-679

Article Audio:

Derek Bellamy belted a 264-709 at Boulevard Bowl, and Angelo Galofaro produced a 247-709 at Sportsman’s Bowl to share top honors for the boys, while Selena Wolf tossed a 289-679 at Towne Bowling Academy to ace the girls in this week’s junior bowling roundup.

Also at Boulevard Bowl, Austin Remillard hammered a 243-684, Cameron Bergeron fired a 247-680, Kyle Smith slammed a 241-645, Aaron Kenneally tossed a 221-617, and Mike Scaccia Jr. ripped a 216-603 for the boys, while Sophia Scaccia topped the girls with a 213-554.

At Sportsman’s Bowl, Angelo Galofaro produced both a 247-709 and a 244-652, Tyler Bogholtz drilled a 248-685, Galofaro also delivered a 244-652, Tyler Drexel tossed a 626 and Patrick Hyam Jr. ripped a 224-609 for the boys, while Kianna Macapinlac found the line for a 203-597 to pace the girls.

At Towne Bowling Academy, Jayson Capullo delivered a 258-684 for the boys.

Other leaders at Towne Bowling Academy included Matt Rogers (279-639 and 247-613), Capullo again (257-633), EJ Taber (226-621), Jack Moyer (241-606) and Anthony Paradiso (256-606) for the boys, as well as Brianna Mateo (258-668), Savannah Swiatocha (246-656 and 233-651), Olivia Struffolino (227-628) and Arianna Quinlivan (277-616) for the girls.

In the Joey Schmidt Capital District Junior Pro Scoring League at Boulevard Bowl, Payton Donovan of KPA Latham fired a 289-768, Jonathan Millis of Spare Time Clifton Park connected for a 290-736 and Lucas Foster of Hilltop Bowl ripped a 269-718 to top the boys’ leaderboard, while Elizabeth Wolf of Towne Bowling Academy led the girls with a 256-668.

BOULEVARD BOWL

Saturday morning program

Majors – Austin Remillard 243-684, Julian Hansen 202-590, Ian Smith 21-589, Brendan Quick 242-556, Sophia Scaccia 202-545, Teyah Mason 199-505. Juniors – Nico Meservey 191-532, Alexis Meservey 160-419, Haley Deemer 121-348, Nicole Betz 77-208. Preps – Mike Scaccia Jr. 229-565, John Cook III 146-403, Braedon Cook 122-356, Tessa Jeror 103-276. Bantams – Logan Smith 131-353, Hunter Auspelmyer 151-343, Luke Westbrook 110-266, Maggie Westbrook 106-258.

Saturday afternoon program

Majors – Derek Bellamy 264-709, Kyle Smith 241-645, Aaron Kenneally 221-617, Margaret Peterson 164-462, Ajiana Martinez 156-427. Juniors – Cameron Bergeron 247-680, Mike Scaccia Jr. 216-603, Donnie Ingoldsby 237-585, Sophia Scaccia 213-554, Jennifer Czaban 167-452. Preps – Nico Garland 165-454, Tanner Erickson 142-363, Isis Ditoro 151-386, Lavender Gwinn 123-301. Bantams – Devon Ingoldsby 116-327, Kai Gwinn 115-308, Amelia Monforte 129-324, Melanie Boisclair 106-274. Pee Wees – (2 games) Jacob Poplawski 84-164, Sawyer Maddalone 77-132, Jackson Maddalone 61-101, Giuliana Lovett 57-104.

SPORTSMAN’S BOWL

Friday afternoon program

Majors – Angelo Galofaro 244-652, Travis Masick 201-548, Anthony DeMassio 181-497. Juniors – Brody Adair 188-423, Kaleb Cejka 123-340. Preps – Robert Swint 149-363, Paxton Schoonmaker 118-332, Imani Pierce 105-268. Bantams – Vincent Bottone 142-342, August Delzotto 119-322, Lino Delzotto 119-301.

Bruce Furbeck Memorial

Saturday morning program

Majors – Tyler Bogholtz 248-685, Tyler Drexel 626, Patrick Hyam Jr. 224-609, Marissa Bogholtz 165-481, Madison Naftalis 155-435. Juniors – Angelo Galofaro 247-709, John Lynch 226-559, Kianna Macapinlac 203-597, Brooke Howlan 197-545. Preps – Easton Collins 142-353, Daniel Parent 135-344, Sereniety Jones 143-396, Savannah Mulyca 146-373. Bantams – Elijah Columbe 153-411, Jonathan Hara 114-289, Ash Hyam 259, Michael Jones 91-252.

Saturday afternoon program

Boys – Logan Bouck 199-509, Manny Miranda 231-474, Ricky Hyjek 155-458, Aidan Devoe 336. Girls – Audrina King 157-408, Madierose Miranda 150-393, Bianca Tapia 285, Sofia Impellizzeri 217.

TOWNE BOWLING ACADEMY

Friday Junior Scholarship program

Boys – Jayson Capullo 257-633, Matt Rogers 247-613, Jack Moyer 241-606, Anthony Paradiso 256-606. Girls – Gia Fowler 225-560, Savannah Swiatocha 218-542, Madyson Jones 228-533, Lizzie Wolf 209-519.

Friday Duanesburg Youth program

Boys – Alex Scofield 149-416, Chase Askew 141-407, Evan Merrill 142-366, Brayden Askew 136-365. Girls – Eva Bossard 96-262, Sophia Paul 92-260, Julia Homyak 90-233.

Saturday morning program

Juniors/Majors – Matt Rogers 279-639, E.J. Taber 226-623, Brianna Matteo 253-668, Savannah Swiatocha 26-656, Olivia Struffolino 227-628, Arianna Quinlivan 277-616. Preps – Zackary Largeteu 122-301, Sam Largeteau 98-266, Charlotte Morgalis 121-340, Natalie Morgalis 107-252.

Saturday afternoon program

Juniors/Majors – Jayson Capullo 258-684, Gino Palleschi 214-582, Selena Wolf 289-679, Savannah Swiatocha 233-651. Preps – Charlie Hoffman 184-459, Cole Hammond 122-318, Jacob Kilmer 123-279, Gavin Whitehouse 94-263.

JOEY SCHMIDT CAPITAL DISTRICT

JUNIOR PRO SCORING LEAGUE

(At Boulevard Bowl)

Scratch Division

Boys – Payton Donovan (KPA Latham) 289-768, Lucas Foster (Hilltop Bowl) 269-718, JJ Bauer (Sportsman’s Bowl) 244-681, Daniel Goldston (Hilltop Bowl) 248-673, Jayson Capullo (Towne Bowling Academy) 236-673. Girls – Amy Chrzanowski (Towne Bowling Academy) 221-604, Madyson Jones (Towne Bowling Academy) 214-571, Cierra Gabriel (Hometown Lanes) 207-565, Savannah Swiatocha (Towne Bowling Academy) 209-553..

Handicap Division

Boys – Jonathan Millis (Spare Time Clifton Park) 290-736, Aiddon Bigness (East Greenbush Bowling Center) 242-640, Mike Scaccia Jr. (Boulevard Bowl) 258-633, Kyle Smith (Boulevard Bowl) 256-632. Girls – Elizabeth Wolf (Towne Bowling Academy) 256-668, Sophia Vasil (Hilltop Bowl) 236-607, Kaylee Beehm (Sportsman’s Bowl) 212-579, Sophia Scaccia (Boulevard Bowl) 218-573.

