Junior Bowling: Capullo rolls 249-709, Jones collects 267-673

Article Audio:

Jayson Capullo cranked out a 249-709 at Towne Bowling Academy, where Madyson Jones registered a 267-673 to lead the girls, in this week’s winter storm abbreviated junior bowling roundup.

Also at Towne Bowling Academy, Matt Rogers (255-642) and Anthony Paradiso (257-637) excelled for the boys, while Gia Fowler slammed a 245-624 for the girls.

At Sportsman’s Bowl, Angelo Galofaro fired a 227-579.

At Hometown Lanes, Zachary Bombard belted a 247-665, Christopher O’Connor tossed a 239-646 and Alexander Mell produced a 217-615 for the boys, while Cierra Gabriel led the girls with a 226-612.

In the Joey Schmidt Capital District Junior Pro Scoring League at Towne Bowling Academy, Connor Julian of Hometown Lanes ripped a 277-767 and Capullo of Towne Bowling Academy belted a 268-707 to lead the boys, while Jones, also of Towne Bowling Academy, capped off her huge weekend by producing a 279-740 to pace the girls.

HOMETOWN LANES

3 B’s

Majors — Zachary Bombard 247-665, Christopher O’Connor 239-646, Taylor Masterson 211-557, Jacob Buckley 208-528. Juniors — Cierra Gabriel 226-612, Dylan Masterson 198-506.

Mixed Nuts

Juniors – Jillian Catalfamo 160-410, Gavin Kennedy 127-338. Preps – Alexander Bombard 149-389, Jayden Catalfamo 118-308, Carmella Rothermel 131-318. Bantams – Ethan Miller 57-157, Gianna Scherl 61-124.

2022 Juniors

Majors – Alexander Mell 217-615, Anthony Miller 242-523, Matthew O’Toole 166-458. Juniors — Rylynn Starks 216-568, Breanna Rothermel 171-470, Sean Doty 143-407, Jason Buckley 135-344. Preps – Trystan O’Brien 147-396.

SPORTSMAN’S BOWL

Friday afternoon program

Majors – Angelo Galofaro 227-579, Isaiah Delman 182-532, Paul Swint 189-532, Bailey Briggen 134-388. Juniors – Brody Adair 153-414, Calvin Tarasovich 141-410, Joscelyn Hoctor Smith 123-333, Hannah Delman 107-269. Preps – Kayden Propper 144-412, Jonathan Thompson 117-335, Paxton Schoonmaker 114-323, Robyn Tyrell 125-372, Bella Turpin 71-185, Jaelena Swint 82-216. Bantams – August Delzotto 149-373, Lino Delzotto 120-317, Vinny Bottone 134-317, Lily Balko 108-296, Gracie Handy 77-214.

TOWNE BOWLING ACADEMY

Friday Junior Scholarship program

Boys – Jayson Capullo 249-709, Matt Rogers 255-642, Anthony Paradiso 257-637, Anthony Merrell 213-522. Girls – Madyson Jones 267-673, Gia Fowler 245-624, Amy Chrzanowski 199-578, Lizzie Wolf 225-573, Kennedy Baker 191-561.

Friday Duanesburg Youth program

Boys – Jacob Taylor 181-464, Noah Paul 172-425, Ryan Starks 140-360, Alex Scofield 125-359. Girls – Eva Bossard 108-278, Sophia Paul 96-275, Julie Homyak 96-247, Morgan Haas 94-247.

JOEY SCHMIDT CAPITAL DISTRICT

JUNIOR PRO SCORING LEAGUE

(At Towne Bowling Academy)

Scratch Division

Boys – Connor Julian (Hometown Lanes) 277-767, Jayson Capullo (Towne Bowling Academy) 258-707, Aidan Goodwin (East Greenbush Bowling Center) 226-672, Matthew Rogers (Towne Bowling Academy) 240-668. Girls – Madyson Jones (Towne Bowling Academy) 279-740, Amy Chrzanowski (Towne Bowling Academy) 226-658, Giovanna Fowler (Towne Bowling Academy) 255-643, Cierra Gabriel (Hometown Lanes) 228-634.

Handicap Division

Boys – Aaron Mantello (Hilltop Bowl) 2 78-697, Nico Meservey (Boulevard Bowl) 206-614, Mike Scaccia Jr., (Boulevard Bowl) 232-600, Raffie Lombardi (East Greenbush Bowling Center) 224-598. Girls – Sophia Vasil (Hilltop Bowl) 225-618, Olivia Struffolino (Towne Bowling Academy) 214-592, Brooke Howlan (Sportsman’s Bowl) 212-585, Kianna Macapinlac (Sportsman’s Bowl) 190-553.

Categories: Sports